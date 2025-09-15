سفينة من أسطول الصمود العالمي تغادر ميناء بنزرت التونسي باتجاه غزة

أسطول الصمود

أبحرت 18 سفينة من سفن أسطول الصمود العالمي من ميناء (بنزرت) شمالي تونس باتجاه قطاع غزة اليوم الاثنين بهدف كسر الحصار الاسرائيلي المفروض عليه.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن إدارة الميناء أن اربع سفن لا تزال راسية في انتظار إتمام بعض الإصلاحات واجراء بعض الامور الفنية الواجبة حتى يتمكن طاقمها من الإبحار دون مشاكل وعقبات.

وأوضحت أن العدد الاجمالي للسفن التابعة لأسطول الصمود التي رست بالميناء 22 سفينة من دول مختلفة وفيها العديد من الجنسيات.

وكان من المقرر انطلاق أسطول الصمود العالمي يوم الأربعاء الماضي لكن تم التأجيل بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم إتمام الإجراءات اللوجستية.