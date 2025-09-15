ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي ملك الأردن على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم أخاه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى جلالته.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين.