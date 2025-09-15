ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلقي كلمة دولة الكويت في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

ألقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله كلمة دولة الكويت في القمة العربية الإسلامية الطارئة هذا نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم أخي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة رئيس الدورة غير العادية للقمة العربية – الإسلامية المشتركة ..

إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية ..

معالي السيد/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية..

معالي السيد/ حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ..

الحضور الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، أود بداية أن أنقل لكم جميعا تحيات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه)، وتمنيات سموه (رعاه الله)، بنجاح أعمال هذه الدورة غير العادية للقمة العربية الإسلامية المشتركة.

ونتقدم بالشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والدعوة إلى هذه القمة التي تعقد في العاصمة القطرية (الدوحة) في ظل ظروف استثنائية.

كما نتقدم إليكم – إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية – بخالص الشكر على سرعة الاستجابة، ولمعالي السيد/ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، ومعالي السيد/ حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، على حسن الإعداد والتحضير.

إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو: تأتي قمتنا اليوم؛ لتجدد إدانتنا للعدوان الغاشم؛ الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في التاسع من سبتمبر الجاري على دولة قطر الشقيقة وسيادتها؛ وللتأكيد على أن أمن دولة قطر ركيزة أساسية من ركائز أمن أمتينا العربية والإسلامية؛ وأنها جزء لا يتجزأ منهما.

وفي هذا السياق؛ أعرب عن خالص العزاء لدولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا؛ لارتقاء ضحايا هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، بما فيهم شهيد الواجب بدر سعد الدوسري (طيب الله ثراه).

إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو: إن إمعان قوات الاحتلال في استباحة سيادة الدول العربية والإسلامية يعد استكمالا لنهجها التصعيدي، الذي طالما حذرنا من عواقبه، وتهديدا صريحا للأمن الإقليمي والدولي، وتقويضا مباشرا للجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في المنطقة، واستخفافا جليا بالمنظومة الدولية وبقواعد ومبادئ القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة، وانقيادا للمنطقة برمتها إلى حالة من الفوضى.

وإذ ندين وبأشد العبارات العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي، فإننا نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسؤولياته، وعدم السكوت أو التغاضي عن هذا العدوان المشين، واتخاذ إجراءات جادة وفاعلة من أجل وقف العدوان الممنهج على دول المنطقة، ومحاسبة مرتكبيه.

إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو: لقد تابعنا منذ بداية عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة قبل ما يقارب العامين الجهود الدؤوبة والمخلصة التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجاه ما يتعرض له من جرائم حرب وإبادة جماعية وتجويع، والعمل على الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين جميع الأطراف.

وما كان العدوان الإسرائيلي السافر على الدوحة إلا دليلا واضحا على نوايا الاحتلال بنسف أي مساع لتهدئة الأوضاع وتحقيق سلام مستدام في المنطقة.

ولا يفوتنا في هذا الصدد الإشادة والتقدير للجهود النبيلة التي تبذلها دولة قطر الشقيقة لدعم الحقوق الفلسطينية المبنية على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها (القدس الشرقية)، وما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وختاما ،،، نجدد التأكيد على دعمنا التام لما تتخذه دولة قطر الشقيقة من إجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

كما نشدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية؛ لوقف ما تشهده المنطقة من تصعيد، ورفض أي ممارسات تفضي إلى إشعال نزعة التطرف والكراهية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،”.