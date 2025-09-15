رئيس "الأركان العامة" يبحث قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون موضوعات مشتركة

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الاثنين مع قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن عبدالعزيز البلوي أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي إنه تم خلال اللقاء أيضا بحث سبل تعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط من كلا الجانبين.