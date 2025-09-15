ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل رئيس الصومال على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم أخاه فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامته.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط دولة الكويت وجمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين.