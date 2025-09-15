ريفايف سنتر وشبكة SDN يوقعان تحالفاً استراتيجياً في نادي يخوت موناكو

جانب من التوقيع

شهد نادي اليخوت في موناكو توقيع اتفاقية شراكة بين مركز ريفايف (Revive Center) من الكويت وشبكة الأطباء الرياضيين (Sports Doctors Network – SDN).

يُعد مركز ريفايف، الذي أسسه عبدالعزيز الراشد، أحد أبرز المراكز المتخصصة في إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي للرياضيين والعامة في الكويت، حيث يقدم خدمات علاجية شاملة قائمة على مزيج فريد يجمع بين المنظور الرياضي وتجربة المريض المتكاملة. أما شبكة الأطباء الرياضيين SDN، التي أسسها طبيب ريال مدريد د. نيكو ميهيتش، فتضم نخبة من أبرز الأطباء والخبراء العالميين في مجال طب الرياضة، وتهدف إلى ربط الكفاءات الطبية العالمية لدعم الرياضيين حول العالم.

ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تعزيز طب الرياضة وإعادة التأهيل في المنطقة من خلال تبادل الخبرات وبناء شبكة تعاون دولية.