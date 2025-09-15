وزارة التربية: توزيع أكثر من 4 ملايين كتاب مدرسي في مختلف المناطق التعليمية

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم الاثنين توزيع ما يفوق الـ 000ر155ر4 كتاب مدرسي في مختلف المناطق والمراحل التعليمية فيما بلغ عدد الطلبة الدارسين في المدارس الحكومية والخاصة والأهلية بجميع المراحل التعليمية نحو 520 ألف طالب وطالبة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه يجري استكمال طباعة وتوصيل الكميات المتبقية من الكتب المدرسية يوميا لضمان توافرها بالكامل مشيرة إلى أن عملية استكمال توريد الكتب من المطابع تتم أولا بأول حيث سيتم توفير كتب مادتي العلوم والرياضيات المطبوعة للطلبة في المرحلة المتوسطة خلال الأسبوع المقبل.

وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي وحرص وزارة التربية على استمرارية العملية التعليمية وفق الخطط الدراسية المقررة أفادت الوزارة بأنها عملت على توفير الكتب المدرسية بنسخ إلكترونية متكاملة عبر موقعها الرسمي -المكتبة الإلكترونية- إضافة إلى توفرها في حسابات (تيمز) الخاصة بالطلبة.

وبينت أن هذا الإجراء يتيح للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين سهولة الوصول إلى المحتوى التعليمي وتحميله إلكترونيا في أي وقت إذ يأتي هذا ضمن خطة إلكترونية مساندة وضعتها الوزارة لحين استكمال ورود الكتب المطبوعة كاملة إلى المدارس.

وذكرت أن الكتب الدراسية للمراحل من رياض الأطفال حتى الصف التاسع تم إعدادها وتأليفها بالكامل وفق رؤية جديدة تهدف إلى بناء مسار جديد في العملية التعليمية من خلال تطوير المناهج بما يعزز الهوية الوطنية ويرسخ القيم التربوية إلى جانب مواكبة معايير التعلم الحديثة ومهارات القرن ال21.

وأشارت إلى أن عملية الإعداد مرت بمراحل دقيقة متكاملة شملت وضع مصفوفات المدى والتتابع لكافة المراحل التعليمية ومن ثم كتابة وتأليف الكتب الدراسية مرورا بالمراجعة العلمية والتدقيق اللغوي والتصميم الفني قبل اعتمادها للطباعة والإتاحة الرقمية بما يعكس حجم الجهد والعمل الذي بذلته الفرق التربوية المختصة لإعداد محتوى علمي وتربوي متطور يلبي احتياجات الطلبة ويتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.