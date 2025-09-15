إقلاع الطائرة التاسعة من الجسر الجوي الكويتي الثاني محملة بـ40 طنا من المساعدات لإغاثة غزة

الجهات الرسمية المشاركة بالطائرة التاسعة ضمن الجسر الجوي الثاني لإغاثة قطاع غزة

أقلعت صباح اليوم الاثنين الطائرة الإغاثية التاسعة من الجسر الجوي الكويتي الثاني ضمن الحملة الإنسانية (الكويت بجانبكم) لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين متجهة إلى مطار العريش المصري محملة بـ40 طنا من المساعدات الغذائية تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه الرحلات الإغاثية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين ضمن حملة (فزعة لغزة) بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع جهات خيرية كويتية والتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وأكدت عضو مجلس الإدارة في جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتورة لطيفة المير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية أن الجمعية ماضية في إرسال قوافل الدعم الإنساني والإغاثي إلى قطاع غزة التزاما بالتوجيهات السامية وتلبية للاحتياجات الملحة لمختلف أشكال المساعدات الأساسية هناك.

وقالت المير إن هذه الجهود تأتي انسجاما مع ما عرفت به الكويت من مواقف راسخة في دعم العمل الإنساني والإغاثي حول العالم وأنها دائما كانت في طليعة الدول المبادرة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية مؤكدة أن حجم المسؤولية الإنسانية في ظل الأزمات المتلاحقة يتطلب مضاعفة الجهود لمواصلة تقديم الدعم وإغاثة المنكوبين والمتضررين.

وأشارت إلى أن الوضع الراهن الذي يعيشه الأشقاء في غزة يستدعي تدخلا فوريا من مختلف المنظمات الإنسانية موضحة أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي مستمرة في تنفيذ العديد من المبادرات الإغاثية لمساندة المتضررين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم.

ولفتت إلى أن الجمعية تعمل بشكل متكامل مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية لضمان استمرار تدفق المساعدات الغذائية إلى القطاع خاصة مع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وبينت أن الجمعية تولت تجهيز شحنة المساعدات المقدمة من جمعية (السلام) للأعمال الإنسانية والخيرية بما يلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المتضررة في غزة معتبرة أن الجسر الجوي الكويتي يجسد حالة التلاحم والتكامل بين المؤسسات الرسمية والأهلية في البلاد دعما للقضية الفلسطينية.

وأثنت المير على جهود وزارات الشؤون والخارجية الدفاع وسفارة دولة الكويت في مصر والهلال الأحمر المصري في تسهيل الإجراءات اللوجستية اللازمة بما يكفل وصول المساعدات الإنسانية في أقرب وقت ممكن إلى مستحقيها داخل القطاع.

يذكر أن أطنان المساعدات الكويتية تأتي بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ضمن الجسر الجوي الثاني الذي انطلق منذ العاشر من أغسطس الماضي لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والذي بلغت حتى اليوم 150 طنا من المساعدات العاجلة.