رئيس الوزراء القطري يبحث مع مستشار الامن القومي البريطاني الأوضاع في المنطقة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الاحد مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية إن ذلك جاء خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لمستشار الامن القومي البريطاني في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر البيان أنه جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وتطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف الدوحة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال المقابلة أن دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر.

من جانبه جدد مستشار الأمن القومي البريطاني تضامن بلاده مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي ورفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة.