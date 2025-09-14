وزير الدفاع يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة

بحث وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح اليوم الأحد مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وذلك بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع عقب استقبال الشيخ عبدالله العلي للأدميرال كوبر والوفد المرافق له في قصر بيان وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون العسكري القائم بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ومناقشة أبرز القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن الجانبين بحثا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الجانبين أشادا بعمق ومتانة العلاقات التي تربط دولة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لعقود من التعاون المشترك والتنسيق المستمر مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية.

حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش الكويتي.

يذكر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر والوفد المرافق له قد وصلوا إلى البلاد صباح اليوم الأحد وكان في استقباله لدى وصوله رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش الكويتي.