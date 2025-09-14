النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية السعودي

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأحد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن الشيخ فهد اليوسف رحب في بداية الجلسة بالأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق له في بلدهم الثاني الكويت.

وأضافت أن جلسة المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الأمنية إضافة إلى مناقشة آليات تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بما يعزز أمن واستقرار البلدين والمنطقة.

وأفادت بأن الجانبين أكدا متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وحرصهما المشترك على تعزيز التكامل الأمني وتكثيف التنسيق في مختلف القضايا بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار لشعبيهما.

وأوضحت أن الأمير عبدالعزيز بن سعود استمع إلى شرح قدمه قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية الكويتية حول آلية عمله كما اطلع على معرض خاص حول أبرز إنجازات القطاع.

وأشارت إلى أن المباحثات تأتي في إطار حرص القيادتين الحكيمتين على ترسيخ مسيرة التعاون الوثيق بين البلدين وتطوير آفاق الشراكة بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية ويسهم في دعم الجهود الخليجية المشتركة في مواجهة التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.