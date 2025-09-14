الإحصاء: انخفاض إجمالي عدد السكان في الكويت 0.65% الى 4.8 مليون في 2025

مدينة الكويت

قالت الإدارة المركزية للاحصاء إن عدد السكان الكويتيين ارتفع بنسبة 1.32 في المئة مطلع العام الحالي ليبلغ 1566168 نسمة مقارنة بـ1545781 نسمة بداية عام 2024 فيما انخفض اجمالي عدد السكان في الكويت بنسبة 0.65 في المئة من 4913271 نسمة في 2024 الى 4881254 نسمة مطلع العام الحالي في حين ارتفعت نسبة الكويتيين من 31.46 في المئة الى 32.09 في المئة.

وذكرت الادارة في النشرة التقديرية السكانية لدولة الكويت 2025 الصادرة اليوم الاحد أن عدد السكان غير الكويتيين انخفض بنسبة 1.56 في المئة من 3367490 نسمة في عام 2024 الى 3315086 نسمة مطلع العام الحالي فيما انخفضت نسبة الذكور إلى الاناث في الفترة المذكورة من ( 61.49 – 38.51 في المئة) إلى (61.21 – 38.79 في المئة).

وبالنسبة للسكان حسب الفئة العمرية أظهرت النشرة أن النمو المستمر بين الكويتيين يعكس تأثير السياسات الداعمة لهم إضافة إلى قاعدة سكانية شابة ذات معدل خصوبة مرتفع نسبيا.

وبينت أن الارتفاع المتدرج وإن كان طفيفا يعكس كذلك تحولا ديموغرافيا اذ يكتسب الكويتيون حصة أكبر من إجمالي السكان من 31.5 في المئة في بداية عام 2024 إلى 32.1 في المئة في بداية العام الحالي مشيرا إلى الانعكاسات المهمة لهذه الارقام على التخطيط الوطني خصوصا فيما يتعلق بالخدمات العامة والتعليم والبرامج الاجتماعية الموجهة للمواطنين.

وأشارت إلى أن عدد السكان غير الكويتيين انخفض من 3367490 نسمة بداية 2024 إلى 3315086 نسمة في بداية 2025 بانخفاض قدره 1.56 في المئة عازيا الانخفاض إلى تقلبات سوق العمل أو تغييرات في سياسات الحكومة المتعلقة بالعمالة الأجنبية أو التحولات الاقتصادية الأوسع في المنطقة لافتا إلى أن غير الكويتيين لا يزالوا يشكلون الأغلبية بحوالي 68 في المئة في بداية العام الحالي إلا أن الاتجاه يشير إلى إعادة توازن ديموغرافي تدريجي.

وبينت أن عدد الذكور انخفض بنسبة 1.1 في المئة من 3021216 نسمة بداية 2024 إلى 2987971 نسمة في بداية العام الحالي ليشكل الذكور غالبية سكان الكويت بحوالي 61 في المئة مشيرة إلى انه أمر شائع في الدول ذات المجتمعات الكبيرة من العمالة الوافدة.

وذكرت النشرة أن عدد الإناث ظل شبه ثابت مع زيادة طفيفة بنسبة 06ر0 في المئة من 1892055 نسمة في بداية 2024 إلى 1893283 في بداية 2025 لتمثل الإناث حوالي 39 في المئة من السكان مشيرة إلى أنه على الرغم من استقرار العدد الإجمالي قد يشهد التوازن النسبي بين الكويتيات والمقيمات غير الكويتيات تحولا طفيفا خصوصا مع الانخفاض البسيط في أعداد غير الكويتيات.

وخلصت النشرة الى أن حصة غير الكويتيين الذين لازالو يشكلون الاغلبية تتناقص تدريجيا فيما تسيطر فئة العمالة الوافدة في سن العمل خصوصا الذكور على الهيكل الديموغرافي مؤكدة في الوقت نفسه وجود توازن صحي تقريبا بين الجنسين بين الكويتيين.

ولفتت إلى أن أكبر الفئات العمرية بين الكويتيين تتجه نحو الأعمار الأصغر بينما تبقى الفئة الأكبر بين غير الكويتيين والإجمالي في الفئة 35 – 39 سنة موصيا بالاستمرار في متابعة اتجاهات هجرة العمالة وتأثيرها الديموغرافي وتخطيط لمواجهة زيادة الطلب على خدمات الكويتيين من تعليم وصحة ووظائف فضلا عن دراسة السياسات الداعمة لتحقيق توازن سكاني أفضل مثل دعم تكوين الأسر واستبقاء العمالة الوافدة الماهرة.

ويقدم تقرير الادارة المركزية للاحصاء النتائج التقديرات السكانية السنوي لدولة الكويت ويستعرض بيانات السكان حسب الجنسية (كويتي وغير كويتي) والنوع ذكور وإناث وأبرز التغيرات الديموغرافية خلال العام.