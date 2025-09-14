×
سمو ولي العهد يستقبل رئيس الأركان العامة للجيش بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ورئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حيث قدم لسموه حفظه الله رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن خالد درج سعد الشريعان وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

