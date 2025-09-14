“القوى العاملة” واتحاد المصارف يبحثان تطوير آلية تحويل الأجور رقميا لترسيخ دقة التزام أصحاب العمل بالوقت المحدد

الهيئة العامة للقوى العاملة

بحثت الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد مصارف الكويت اليوم الأحد سبل تطوير آلية تحويل أجور العاملين عبر منصتي (أسهل) للشركات والبنوك لترسيخ أعلى معايير الدقة والكفاءة في التزام أصحاب العمل بتحويل الأجور في الأوقات المحددة.

وقالت (القوى العاملة) في بيان صحفي إن الاجتماع بين الجانبين يأتي انسجاما مع الاختصاصات الرقابية للهيئة والرامية إلى حماية حقوق العاملين وتعزيز استقرار سوق العمل.

وأوضحت أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الآلية التقنية المتكاملة لرفع ملفات أصحاب العمل إلى البنوك بما يضمن التوافق مع اللوائح المعتمدة وأيضا الاستماع للملاحظات والتحديات الفنية التي طرحها ممثلو القطاع المصرفي.

ودعت الهيئة إلى تكامل الجهود وبناء شراكة حقيقية مع المصارف في استقبال أصحاب العمل وتوجيههم بما يحقق الانسيابية في الإجراءات والارتقاء بممارسات سوق العمل نحو معايير الاستدامة انسجاما مع رؤية (كويت جديدة 2035).

ونقل البيان عن المدير العام لهيئة القوى العاملة بالتكليف رباب العصيمي تأكيدها أن المرحلة المقبلة ستشهد “تطبيقا صارما يشمل إيقاف تعاملات ملفات أصحاب العمل غير الملتزمين بتحويل الأجور إلكترونيا باعتبار هذا الإجراء ركنا أساسيا لحماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة عمل عادلة”.

وأوصت العصيمي أصحاب العمل بضرورة الالتزام برفع ملفات الرواتب حصرا عن طريق البنوك وفق الآليات المعتمدة.

من جهته ثمن مدير إدارة التفتيش بالهيئة الدكتور فهد المراد وفق البيان “الشراكة مع القطاع المصرفي” مشددا على أن “إدارة التفتيش ستتابع التزام المنشآت وتوفر الدعم اللازم لضمان انسيابية تطبيق النظام تماشيا مع سياسات الهيئة الهادفة إلى تعزيز الشفافية وحماية سوق العمل”.