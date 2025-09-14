وزير التعليم العالي: المؤسسات الأكاديمية في الكويت تضطلع بدور محوري في دعم خطط التنمية الوطنية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الأحد أن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الكويت تضطلع بدور محوري في دعم خطط التنمية الوطنية من خلال إعداد الكفاءات المؤهلة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.

وقال الوزير الجلال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد في مؤسسات التعليم العالي إن الوزارة تعمل على تعزيز شراكاتها مع مختلف القطاعات بما يواكب متطلبات سوق العمل ويسهم في خدمة المجتمع.

وأوضح أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها في العام الأكاديمي الحالي العمل على مواءمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل ورفع جودة المخرجات التعليمية إلى جانب توفير بيئة تعليمية محفزة للطلبة تتيح لهم تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم ليكونوا قادرين على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الكويت.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ماضية في تنفيذ خططها لتطوير التعليم العالي التي ترتكز على تحديث البرامج الأكاديمية وتوسيع مجالات البحث العلمي ودعم التحول الرقمي في الخدمات التعليمية إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي بما يثري التجربة الأكاديمية لطلبتنا.

وأعرب عن شكره وتقديره لقيادات المؤسسات الأكاديمية على جهودها الحثيثة في متابعة الاستعدادات والتكفل بكل ما يحتاجه أبناؤنا الطلبة في دراستهم مؤكدا أن هذه الجهود تسهم في تهيئة بيئة تعليمية متكاملة وداعمة.

وهنأ الوزير الجلال بهذه المناسبة أبناءه الطلبة وأعضاء الهيئات الأكاديمية والإدارية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا بالعطاء والإنجاز.

ودعا الطلبة إلى الجد والاجتهاد والتمسك بالقيم الوطنية والأخلاقية واستثمار فرص التعليم الجامعي بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالخير مؤكدا أن مستقبل الكويت يبنى بعقولهم وإبداعهم وعطائهم.