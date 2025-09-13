“هيئة الشباب” تطلق غدا الموسم الثالث من برنامج تأهيل مهندسي العقود بالتعاون مع جامعة الكويت

الهيئة العامة للشباب

أعلنت الهيئة العامة للشباب عن اطلاق الموسم الثالث من برنامجها التدريبي والتأهيلي لإدارة العقود الهندسية غدا الأحد بالتعاون مع جامعة الكويت (كلية الهندسة) ويستمر حتى 29 أكتوبر المقبل.

وقالت رئيس قسم مؤشرات تنافسية نمو سوق العمل في الهيئة جمان الصقر المشرفة على البرنامج في تصريح صحفي اليوم السبت إن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل جديد من المهندسين الشباب القادرين على قيادة المشاريع الوطنية بكفاءة عالية.

وأضافت الصقر أن هذا البرنامج أتى استجابة لحاجة السوق الكويتي المتزايدة إلى كوادر متخصصة في إدارة العقود الهندسية خاصة مع المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد وقد شهد الموسم الثالث إقبالا واسعا ليتم اختيار 50 شاب وفتاة للمشاركة بعد عمل المقابلات الشخصية التي أجرتها الهيئة بالتعاون مع أساتذة كلية الهندسة.

وأوضحت أن البرنامج صمم ليجمع بين التدريب النظري والتطبيقي مع تنظيم زيارات ميدانية إلى مشاريع الدولة مما يمنح المشاركين خبرة عملية مباشرة ويؤهلهم للحصول على شهادة معتمدة من الهيئة وجامعة الكويت تخولهم للعمل كمهندسي عقود متخصصين في القطاع الخاص.

وبينت أن معايير الاختيار شملت المعدل الأكاديمي والتخصص والقدرة على اجتياز المقابلة الشخصية وروح المبادرة والاستعداد للعمل بروح الفريق مبينة أن هذا البرنامج يجسد رؤية الهيئة في تمكين الشباب الكويتي وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل.

وأشارت إلى أن البرنامج يغطي خمسة محاور رئيسية تعكس دورة المشروع كاملة مرحلة ما قبل التصميم ومرحلة التصميم ومرحلة الطرح والترسية ومرحلة التنفيذ ومرحلة ما بعد التنفيذ.

ولفتت إلى أنه بعد ختام البرنامج بامتحان نهائي يمنح المشاركون شهادة معتمدة من الهيئة العامة للشباب وجامعة الكويت بما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف نوعية في القطاع الخاص.

يذكر أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة (صناع العمل) التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب الكويتي في القطاع الخاص وتزويدهم بالمهارات المتقدمة ويركز على تأهيل المشاركين لفهم العقود الهندسية وأنظمتها وتطبيقاتها العملية في مشاريع الدولة والبنية التحتية.