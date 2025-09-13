بنك بوبيان يُعزز مسار التطوير المهني بإطلاق الشهادة الدولية Certified Direct Sales Professional

مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق برنامج شهادة محترف المبيعات المباشرة المعتمد “Certified Direct Sales Professional”، بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية ومعهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل ” Walbrook – LIBF “. ويمثل برنامج هذه الشهادة المهنية الدولية خطوة إستراتيجية في رحلة البنك لتطوير المهارات الاحترافية لموظفيه في إدارة المبيعات المباشرة وتأهيلهم للتميّز في بيئة عمل مصرفية تواكب توجهات السوق المتغيرة.

وتُعد الشهادة اعتماداً مهنيًا يُمنح للموظفين بعد اجتيازهم برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال المبيعات المصرفية المباشرة، حيث يُمثل هذا البرنامج مساراً تطويريًا يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية في واقع العمل اليومي، بما يؤهل المشاركين للتعامل بفاعلية مع تحديات السوق ومتطلبات العملاء ويُرسخ لديهم مفاهيم الأداء المصرفي وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وفي هذا السياق، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحمّاد “إن إطلاق الشهادة الدولية لمحترف المبيعات المباشرة المعتمد يأتي انطلاقًا من إيماننا بأهمية تأهيل فرق مبيعات قادرة على تقديم تجربة مميزة وفعّالة تعكس الصورة المؤسسية للبنك وقيمه المهنية.”

وأضاف “في بوبيان، لا نركز على بناء المهارات فحسب، بل نؤكد أيضاً على ترسيخ ثقافة احترافية متجددة تتماشى مع تطلعات السوق المحلي والإقليمي.”

متدربي البرنامج من موظفي بوبيان مع القياديين في لقطة جماعية

وأوضح الحمّاد أن الشهادة تُمنح للموظفين بعد اجتياز برنامج تدريبي متكامل صُمم ليعكس واقع العمل في المبيعات المصرفية المباشرة. ويُركز البرنامج على تطوير الجوانب العملية التي تواجه فرق المبيعات يوميًا وتُسهم في تعزيز كفاءتهم، سواء في التواصل الفعال أو تقديم الحلول المناسبة لكل عميل، إلى جانب التعامل مع التحديات الميدانية بثقة واحترافية، ليُعد هذا التأهيل بمثابة جسرًا حقيقيًا يربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي ويمنح الموظفين شهادة معترف بها دوليًا تُعزز من مكانتهم في السوق المصرفي.

وأشار إلى أن الحصول على هذه الشهادة الدولية من معهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل ” Walbrook – LIBF ” يعد نهجاً إستراتيجياً جديداً لبناء كوادر ذات جاهزية عالية في بيئة مصرفية سريعة التغيّر، كما يُعد تأهيلاً عمليًا واعترافًا مهنياً بكفاءة الموظفين المنتسبين للبرنامج ويُشكل خطوة حقيقية نحو الانضمام إلى بيئة مبيعات مصرفية أكثر تطوراً، كما يفتح آفاقاً واسعة نحو التقدّم الوظيفي، ويُجسد التزام البنك بتأهيل أفضل الكفاءات في مختلف مجالات العمل المصرفي.

رؤية واضحة لتعريف مفهوم الكفاءة

وأختتم الحماد مؤكداً أن هذه الخطوة جزء من رؤية واضحة ومتكاملة يتبناها بنك بوبيان لإعادة تعريف مفهوم الكفاءة المصرفية، من خلال تمكين الموظفين في مختلف التخصصات من الوصول إلى مستويات احترافية متقدمة تستند إلى معايير عالمية وخبرات عملية متجددة، مؤكداً أن الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية سيبقى أولوية في استراتيجية البنك، باعتبارهم حجر الأساس في ترسيخ ثقافة التميز والمحرك الأول لتقديم خدمة ترتقي بتجربة العملاء المصرفية وتواكب طموحاتهم المتنامية.