وفد الهلال الأحمر يختتم زيارته التفقدية لمخيمات لاجئي الروهينغا في بنغلاديش

وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي ونظرائهم بالهلال الأحمر البنغلاديشي خلال الزيارة

اختتم وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت زيارته التفقدية لمخيمات لاجئي الروهينغا في منطقة (كوكس بازار) ببنغلاديش وذلك في إطار جهود الجمعية الإنسانية لدعم قضايا اللاجئين حول العالم.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور ناصر التناك في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “هذه الزيارة التي بدأت يوم الخميس الماضي جسدت النهج الإنساني الراسخ لدولة الكويت وحرصها على مساعدة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم انسجاما مع توجيهات القيادة السياسية الرشيدة”.

وأضاف أن “برنامج الزيارة شمل جولة ميدانية داخل المخيمات حيث تفقد الوفد مشروع (بناء قدرة التكييف والصمود) الذي ينفذ بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجمعية الهلال الأحمر البنغلاديشي”.

وأوضح التناك أن مشروع (بناء قدرة التكييف والصمود) يهدف إلى بناء 1520 مأوى جديدا مجهزا بالمستلزمات الأساسية لتوفير ظروف سكن أكثر امانا واستقرارا للأسر اللاجئة.

ولفت إلى أن زيارة الوفد شملت كذلك لقاءات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحضور سفير دولة الكويت لدى بنغلاديش علي حماده لبحث سبل تعزيز التعاون لدعم اللاجئين وتخفيف معاناتهم.

وذكر التناك أن الوفد عقد أيضا اجتماعات مع عدد من المسؤولين البنغلاديشيين لبحث تطورات الأوضاع الإنسانية مؤكدا أن الاحتياجات على الأرض ما زالت كبيرة وتتطلب تضافر الجهود الدولية بشكل عاجل لتوفير حياة كريمة للاجئين.

وأضاف أن المخيمات تحتضن نحو مليون لاجئ روهينغي يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة ما يجعل الحاجة إلى الدعم الدولي المستمر أمرا بالغ الأهمية.

وبين أن المشاريع التي نفذتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في بنغلاديش خلال الفترة من عام 2017 وحتى 2025 شملت مجالات الغذاء والمأوى والصحة والمياه والتعليم والمشاريع التنموية بالتعاون مع منظمات محلية ودولية وهو ما يعكس شمولية الجهود الإنسانية الكويتية وتنوعها بما يتلاءم مع الاحتياجات الأساسية للاجئين.

وأعرب عن شكره للجهات الشريكة والداعمة وفي مقدمتها سفارة دولة الكويت في بنغلاديش والصندوق الكويتي للتنمية و(الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر) والهلال الأحمر البنغلاديشي قائلا إن “هذا التعاون يعكس متانة الشراكة الإنسانية التي تميز الكويت ويجسد مكانتها الريادية في العمل الإنساني والإغاثي على المستوى العالمي”.