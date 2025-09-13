الإدارة العامة للمرور تنفذ حملة مرورية وتفتيشية مشتركة في الفحيحيل الصناعية

من الحملة

نفذت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية وتفتيشية بمشاركة إدارة الفحص الفني ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت على الورش والكراجات والمركبات المخالفة للقانون في منطقة الفحيحيل الصناعية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لوزارة الداخلية للحفاظ على النظام العام والتصدي للمخالفات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم السبت أن الحملة أسفرت عن رصد (93) مخالفة مرورية متنوعة والحجز الإداري ل(93) مركبة مخالفة لشروط الأمن والمتانة وإحالة (4) أشخاص مخالفين لقانون الإقامة وتسجيل (6) محاضر من قبل وزارة التجارة والصناعة ورفع (14) مركبة مهملة من قبل بلدية الكويت.

وأكدت (الداخلية) أن هذه الحملات تأتي ضمن خطتها المستمرة لفرض هيبة القانون وتعزيز الأمن والسلامة العامة.

ولفتت إلى استمرارها في تكثيف الحملات المرورية والتفتيشية بمختلف المناطق الصناعية والسكنية لضبط المخالفين وحماية الارواح والممتلكات.