البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا يؤيد “إعلان نيويورك” بشأن حل الدولتين

رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي

رحب البرلمان العربي اليوم الجمعة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤيد “إعلان نيويورك” بشأن حل الدولتين باعتباره خطوة مهمة تعكس الموقف الدولي الراسخ الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي في بيان أن هذا القرار يجسد الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في دعم رؤية حل الدولتين كخيار استراتيجي وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وثمن اليماحي الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية وفرنسا من خلال رعايتهما لمؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية في يوليو الماضي والذي أفضى إلى اعتماد “إعلان نيويورك” باعتباره أساسا لتنفيذ حل الدولتين.

كما أشاد بمواقف الدول التي صوتت لصالح القرار ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية العادلة مؤكدا أن هذا الموقف يعكس التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار وضمان غيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وتهيئة المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام الجادة وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها وضمان حرية الشعب الفلسطيني واستقلاله وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.