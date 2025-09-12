الأردن يرحب باعتماد الأمم المتحدة “إعلان نيويورك” بشأن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

العلم الأردني

رحب الأردن اليوم الجمعة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤيد (إعلان نيويورك) حول تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

واعتبر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي في بيان صحفي ذلك خطوة مهمة نحو تلبية حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين.

وقال إن ترحيب بلاده بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار (إعلان نيويورك) الذي يؤكد الإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين بإعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد المجالي بالجهود السعودية والفرنسية ورئاستهما المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو الماضي.

وأشار إلى أن الاجتماع المقبل في الأمم المتحدة يأتي استكمالا للمؤتمر وفرصة لكل الدول لتدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.