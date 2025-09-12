الداخلية: ضبط منزل في مشرف لتصنيع مواد غذائية مغشوشة

من العملية

بالتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وفي إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والتصدي لمظاهر الغش التجاري، تمكن قطاع مديريات الأمن ممثلاً في مديرية أمن حولي من ضبط متهمين – أحدهما سوري والآخر هندي – بعد أن تبين قيامهما بتحويل منزل مؤجر في منطقة مشرف إلى موقع لتصنيع مواد غذائية مغشوشة وبيعها بطرق مخالفة للقانون.

وقد أسفرت التحريات عن قيامهما بخلط الزيوت بمواد مختلفة وتعبئتها وبيعها على أنها سمن محلي الصنع، فضلاً عن تغيير بلد المنشأ لعدد من المنتجات وترويجها على أنها مستوردة من الخارج، بالإضافة إلى بيع مواد استهلاكية متنوعة بطرق مخالفة.

وجرت عملية الضبط بالتنسيق المشترك بين الهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والجهات المعنية، حيث تم التحفظ على الموقع والمضبوطات وإحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وإبعادهما عن البلاد.

حيث حررت الهيئة العامة للغذاء والتغذية مخالفات تمثلت بالتالي

فتح أو إدارة منشأة غذائية دون الحصول على موافقة أو ترخيص صحي من الهيئة. عدم توفير الظروف الصحية والالتزام بقواعد وإرشادات النظافة. تعبئة مواد غذائية بدون الحصول على ترخيص إعادة تعبئة.

كما حررت بلدية الكويت مخالفة تمثلت بالتالي

استغلال العقار لغير الغرض المرخص له.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الضبطية تأتي ضمن حرصها على حماية صحة وسلامة المستهلكين، ومنع أي محاولات للغش أو التلاعب بالمواد الغذائية والاستهلاكية، مشيدة بالتعاون المشترك مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية والجهات الرقابية بما يعزز تكامل المنظومة الأمنية والرقابية في الدولة.