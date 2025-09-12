دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة تصريحات رئيس وزراء الاحتلال العدائية وتهديداته بحق قطر

وزارة الخارجية

اعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للتصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بحق دولة قطر الشقيقة وما تضمنته من محاولات يائسة لتبرير العدوان الغاشم الذي يمارسه الاحتلال في انتهاك سيادة الدول.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن دولة الكويت تجدد موقفها الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها كما تشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف الانتهاكات والاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال.