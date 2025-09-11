كلية علي الصباح العسكرية تجري قرعة لاختيار المتقدمين لدورة الطلبة الضباط الدفعة 51 للقوتين الجوية والبحرية

أجرت كلية (علي الصباح) العسكرية اليوم الخميس القرعة العلنية لاختيار المتقدمين لدورة الطلبة الضباط للدفعة (51) للقوة الجوية والبحرية من حملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة في مبنى متعدد الأغراض برعاية وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان.

وأكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان في بيان صحفي صادر عن (رئاسة الأركان) حرص رئاسة الأركان على ترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص مشيدا بالإجراءات التنظيمية التي تضمن العدالة في اختيار المرشحين وفق معايير واضحة ونزيهة.

وهنأ الفريق الشريعان الطلبة المقبولين وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم العسكرية ليكونوا جنبا إلى جنب مع إخوانهم في القوات المسلحة مؤكدا أن من لم يحالفه الحظ فما زالت أمامه العديد من الفرص لخدمة الوطن في مختلف المجالات.

وحضر إجراءات القرعة معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن فراس الشاهين وآمر كلية (علي الصباح) العسكرية العميد الركن عبدالله التركيت ورئيس هيئة التعليم العسكري العميد الركن بحري محمد الخميس وعدد من ضباط كلية علي الصباح العسكرية.