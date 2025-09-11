وزير الخارجية يترأس أعمال الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا

وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبدالله اليحيا

ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس أعمال الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية الذي عقد اليوم الخميس في مدينة سوتشي فيما ترأس الجانب الروسي وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومن ينوب عنهم والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.

وقالت (الخارجية) في بيان لها إن الاجتماع تناول مجمل العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تنميتها وتوطيدها على مختلف المستويات الى جانب بحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل البيان تأكيد الوزراء مع نظيرهم الروسي على أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي الخليجي الروسي والبناء على ما تم الاتفاق عليه بما يعزز علاقات الصداقة التاريخية بين الجانبين في اطار الشراكة الاستراتيجية حيث تمت مناقشة سبل تطوير التنسيق المشترك لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة إضافة الى التطورات الراهنة في المنطقة والجهود الرامية الى إحلال السلام.

وأشار الى أن الوزير اليحيا أدلى بمداخلة قبل أن يلقي كلمته الرسمية أكد فيها أن العدوان الاسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة في التاسع من سبتمبر الجاري يعد اعتداء على جميع دول مجلس التعاون مشددا على التضامن الكامل مع قطر في مواجهة هذا العدوان الخطير.

وقال إن دول مجلس التعاون تدين وتستنكر بشدة هذا الهجوم الجبان الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة قطر وخرقا جسيما للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة مؤكدا وقوفها الثابت الى جانبها ودعمها المطلق لما تتخذه من اجراءات لحماية امنها وسلامة اراضيها.

وفي كلمته الرسمية أوضح الوزير اليحيا أن اجتماع اليوم يجسد إيمان الجانبين بأهمية الشراكة الاستراتيجية باعتبارها ركيزة لمستقبل أكثر اشراقا وأمنا ومجالا أوسع للتعاون المشترك.

واستعرض انطلاق الحوار الاستراتيجي في الاول من نوفمبر 2011 وما حققه من تعزيز للتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري مؤكدا أن خطة العمل المشترك للفترة 2023 – 2028 جسدت الارادة الجماعية عبر شراكات ملموسة وبرامج عملية.

وشدد على أن القضية الفلسطينية تبقى في صدارة الاولويات باعتبارها مفتاح الاستقرار في المنطقة مؤكدا أنه لا سلام عادلا ولا استقرار دائما دون انهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأشاد بمواقف روسيا الاتحادية الداعمة لوقف إطلاق النار في غزة واستئناف عملية سياسية تعيد الامل للشعب الفلسطيني الشقيق مجددا الادانة لسياسة التجويع والتهجير التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي وضرورة فتح المعابر امام المساعدات الانسانية العاجلة.

كما ثمن مخرجات قمة الاسكا بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة باعتبارها خطوة مهمة نحو حل الازمة الروسية الاوكرانية عبر الحوار مشددا على موقف مجلس التعاون الثابت الداعي الى تسوية سلمية تنهي معاناة المدنيين وتدعم الاستقرار الاقليمي والدولي.

وأشاد بدور روسيا في دعوة العراق الى استكمال تنفيذ التزاماته تجاه الكويت بما في ذلك اعادة الاسرى والمفقودين او رفاتهم واعادة الممتلكات الكويتية والارشيف الوطني واستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وتنفيذ اتفاقية خور عبدالله لعام 2012 بما يعزز العلاقات الاخوية وحسن الجوار ويحفظ امن المنطقة واستقرارها.