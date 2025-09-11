الداخلية: ضبط 145 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة وكشف شبكة تورطت بحيازة وترويج المخدرات

المضبوطات

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم الخميس ضبط 145 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة وكشف شبكة يديرها نزيل في السجن المركزي تورطت في حيازة وترويج المواد المخدرة داخل البلاد.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أن تفاصيل الواقعة تعود إلى عمليات بحث وتحري أجرتها الأجهزة الأمنية أثبتت قيام متهمة من جنسية آسيوية بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وأضافت أنه على ضوء ذلك تم استصدار إذن قانوني من النيابة العامة وضبطها وبحوزتها كمية من مادة الحشيش إذ أقرت بأنها تخصها بقصد الاتجار مبينة أنها اعترفت بتورط نزيل في السجن المركزي “غير كويتي” ومتهم من جنسية آسيوية هارب خارج البلاد في إدارة عمليات الترويج والتوزيع.

وأفادت بأنه على الفور تم تشكيل قوة مشتركة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفرقة التفتيش والإسناد الأمني التابعة للادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية حيث جرى مداهمة زنزانة المتهم في السجن المركزي وضبطه وبحوزته هاتف نقال كان يستخدمه في إدارة عمليات الترويج والتواصل مع شركائه لافتة إلى أنه بمواجهة النزيل أقر تفصيليا بارتكاب تلك الأفعال بالتنسيق مع المتهم الهارب.

وأوضحت أنه تمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت (الداخلية) استمرار الأجهزة الأمنية في تكثيف حملاتها ضد تجار ومروجي المخدرات مشددة على عدم التهاون في ملاحقة وضبط كل من يحاول العبث بأمن المجتمع وصحة أفراده.