وزيرة الشؤون: حماية حقوق ذوي الإعاقة والاهتمام بمطالبهم التزام ثابت

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال لقائها مجموعة من ذوي الإعاقة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بمطالبهم تمثل التزاما أساسيا مشددة على العمل لتذليل التحديات التي تواجههم وضمان دمجهم في مختلف مجالات الحياة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للحويلة عقب لقائها مجموعة من ذوي الإعاقة حيث استمعت إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن تحسين الخدمات المقدمة لهم وتطوير المبادرات الداعمة لاحتياجاتهم.

وأضافت الحويلة أن الحكومة حريصة على تعزيز البرامج والمبادرات الخاصة بذوي الإعاقة انطلاقا من إيمانها بدورهم الفاعل في المجتمع ومساهمتهم في مسيرة التنمية.