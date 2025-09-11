وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الخليجي – الروسي بسوتشي

وزير الخارجية عبدالله اليحيا يلتقي مع وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الخليجي - الروسي بسوتشي

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا مع وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة سيرغي لافروف اليوم الخميس خلال أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية المنعقد في مدينة سوتشي الروسية.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها واستعراض آخرالمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة وأطر التنسيق المشترك نحو تعزيز الجهود الرامية للوصول إلى الحلول السياسية الشاملة بما يحفظ الأمن والاستقرار الدوليين. كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الخليجي – الروسي يتناول سبل مواصلة تطوير العلاقات التجارية والثقافية والإنسانية بين روسيا ودول مجلس التعاون إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك الأوضاع في سوريا واليمن وعدد من الملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.