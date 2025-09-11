الأرصاد الجوية: طقس حار نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد بصفة عامة في عطلة نهاية الأسبوع حارا نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا برياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خصوصا على المناطق الصحراوية.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و30 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار فيما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و44 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة فيما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.