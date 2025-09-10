الكويت تجدد الموقف الخليجي المرحب بالتعاون بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية

المستشار في سفارة دولة الكويت لدى النمسا بشار الدويسان

أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء ترحيب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ببدء سوريا مرحلة جديدة من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددة دعم المجموعة الخليجية لجهود تسوية جميع القضايا العالقة المتعلقة بموقع دير الزور وفقا لالتزامات سوريا بموجب النظام الأساسي للوكالة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الخاص بها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار في سفارة دولة الكويت لدى النمسا بشار الدويسان نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب الدويسان في كلمته عن تقدير المجموعة الخليجية لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تنفيذ اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في سوريا مثمنا جهود المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في هذا الصدد.

وأشاد بزيارة المدير العام للوكالة إلى سوريا في يونيو الماضي ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع وأعضاء الحكومة السورية وما أسفرت عنه الزيارة من مخرجات إيجابية على صعيد تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأكد على موقف دول مجلس التعاون المشجع لسوريا على المضي قدما نحو التوصل إلى خطة عمل مشتركة مع الوكالة في هذا الشأن مضيفا أن “المجموعة الخليجية ترى في ذلك خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وبناء الثقة”.

كما جدد موقف المجموعة الخليجية الداعي للمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ومساندتها في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل أراضيها.

وأضاف أن “مجموعة دول مجلس التعاون تأخذ علما بما ورد في الوثيقة GOV/2025/52 والتقارير المتصلة بها” مشيدا بجهود الوكالة في متابعة تنفيذ التزامات الدول الأعضاء.