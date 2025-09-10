بنك برقان أول بنك في الكويت يطلق خدمة “Click to Pay” لحاملي بطاقات Visa

مدير عام- نظم المعلومات في بنك برقان برّاك المطر ومدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في بنك برقان مناف المنيفي

انسجاماً مع استراتيجيته المستمرة للتحول الرقمي، وحرصه على دعم أهداف رؤية “كويت جديدة 2035” الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي متطور، أعلن بنك برقان عن إطلاق أحدث حلول الدفع الرقمية “Click to Pay” باستخدام المصادقة البيو مترية، ليكون أول بنك في الكويت يدشّن هذه الخدمة بالتعاون مع شركة Visa العالمية، الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية. وتمثل هذه الخطوة إضافة نوعية إلى منظومة خدمات البنك الرقمية، حيث تهدف إلى توفير تجربة دفع أكثر سهولة وأماناً، بما يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية تعكس طموحات العملاء وتنسجم مع أسلوب حياتهم العصري.

يتيح تفعيل خدمة “Click to Pay” عبر تطبيق برقان للعملاء إتمام مشترياتهم عبر مواقع التسوق الإلكترونية بسهولة وسرعة، من خلال ضغطة زر واحدة، باستخدام أجهزتهم المتصلة بالإنترنت، ودون الحاجة إلى إدخال بيانات البطاقة أو كلمات المرور لمرة واحدة (OTP) في كل عملية شراء.

وبمناسبة إطلاق الخدمة الجديدة، قال السيد/ مناف المنيفي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في بنك برقان: “نحرص دائماً على تقديم تجربة مصرفية تتماشى مع تطلعات عملائنا في مختلف مراحل رحلتهم المصرفية. ومع النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية وحلول الدفع الرقمي، نواصل في بنك برقان الاستثمار في أحدث التقنيات المالية وأعلى معايير الأمن السيبراني، بما يضمن لعملائنا تجربة دفع سهلة وآمنة مع كل عملية شراء”.

وأضاف: “نسعى باستمرار إلى تعزيز مكانتنا كبنك مفضّل للعملاء عند اختيار بطاقاتهم المصرفية، من خلال شراكات استراتيجية مع جهات رائدة تشاركنا الرؤية ذاتها نحو النمو المستدام وترسيخ ثقة العملاء في جودة خدماتنا ومصداقيتنا كشريك مالي موثوق”.

وأكد المنيفي أن الشراكات المستمرة مع Visa وغيرها من مزودي الخدمات المالية محلياً وعالمياً تُعد عنصراً أساسياً في تمكين البنك من مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، والاستجابة بمرونة لتغيرات السوق وتطلعات العملاء المتنامية.

بدوره، قال السيد/ برّاك المطر، مدير عام- نظم المعلومات في بنك برقان: “بينما تواصل الكويت تسريع انتقالها إلى اقتصاد رقمي يعتمد بشكل متزايد على تقليل التعاملات النقدية، نؤكد التزامنا في القيام بدور ريادي في مسيرة التحوّل الرقمي في القطاع المصرفي المحلي. إن النجاح الذي حققناه في توفير الراحة والأمان القوي عبر كل خدمة رقمية جديدة هو نتيجة مباشرة لاستثماراتنا الاستراتيجية التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التحديث المستمر لبنيتنا التحتية الرقمية، واعتماد أحدث التقنيات، والاستثمار في موظفينا لضمان مواكبتهم لأحدث التطورات في التكنولوجيا المالية وحلولها المتقدّمة. كما أن التعاون مع شركاء رائدين في السوق، مثل فيزا، يشكل حجر أساس في استراتيجيتنا ومحركاً رئيسياً لمسيرتنا في التحول الرقمي.”

من جانبها، قالت السيدة/ ديان تيوليري، رئيس الحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من فيزا: وفقاً لتقرير فيزا لعام 2025 حول معوقات الدفع الإلكتروني، يتطلع المستهلكون في الكويت إلى وسائل أسرع وأسهل وأكثر أماناً لإتمام مدفوعاتهم عبر المواقع الإلكترونية. وأوضح 75% من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيزيدون من معدل تسوقهم في حال توفر خيار الدفع بضغطة واحدة أو عبر المقاييس الحيوية. وتقدّم خدمة Click to Pay بالاعتماد على المصادقة البيو مترية الحل الأمثل، إذ تساهم في تقليل التخلّي عن إكمال عملية شراء سلة المشتريات من خلال ما توفره من تجربة سلسة وآمنة تعمل عبر مختلف البطاقات. ونحن فخورون بأن يكون بنك برقان أول بنك في الكويت يقدّم هذا الحل المبتكر للعملاء والشركات المحلية، بما يتماشى مع رؤية كويت جديدة 2035 واستراتيجية بنك الكويت المركزي للتحول الرقمي”.

وفي إطار التزام بنك برقان التام بأعلى المعايير الدولية المعتمدة لحماية البيانات، تم تطوير خدمة “Click to Pay” بما يتوافق مع معايير مصادقة الهوية السريعة عبر الإنترنت (FIDO)، ودمجها مع حلول Visa Payment Passkey، حيث يُتاح للعملاء تسجيل بطاقة Visa الصادرة عن بنك برقان لمرة واحدة فقط باستخدام بيانات تعريفية مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، مع إمكانية إضافة عدة بطاقات. وعند القيام بعمليات الشراء، يتم استخدام المصادقة البيو مترية سواء عبر بصمة الإصبع أو تقنية التعرف على الوجه لإتمام المعاملة بأعلى مستويات الأمان. كما تعتمد الخدمة على رموز رقمية آمنة ورموز مشفرة لضمان حماية تامة للمعلومات المالية وبيانات الدفع الخاصة بالعملاء.

من جهة أخرى، يواصل بنك برقان جهوده في نشر الوعي المصرفي بين أفراد المجتمع من خلال تقديم إرشادات دورية حول أفضل سُبل الحماية من الاحتيال المالي، وآليات كشف محاولات النصب والتعامل معها والإبلاغ عنها. وتأتي هذه الجهود في إطار مشاركة البنك الفاعلة في حملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية” التي ينظمها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وبدعم من البنوك المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يُعدّ من أبرز المؤسسات الكويتية التزاماً في تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ودمجها في مختلف جوانب عملياته. ومن خلال اعتماده على حلول الدفع الرقمية، يُسهم البنك في تقليل الاعتماد على البطاقات البلاستيكية المطبوعة، بما يعزز التحول الرقمي، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة في دولة الكويت.