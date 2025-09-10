التربية: استعداداتنا للعام الدراسي الجديد تواكب المتغيرات لتحقيق رؤية دولة الكويت 2035

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم الأربعاء عن استعداداتها الجديدة للعام 2025 – 2026 متضمنة (الاستعدادات العامة للوزارة) و(افتتاح وتجهيز المدارس الجديدة) بالإضافة إلى (المقاصف المدرسية) و(التقويم الدراسي الجديد) وبرنامج (بلغ).

وأكد وكيل الوزارة بالتكليف المهندس محمد الخالدي في العرض المرئي الذي أقيم بهذه المناسبة على مسرح مركز التواصل الحكومي أن احصائيات العام الدراسي 2025 – 2026 تتمثل بتجهيز 1141 مدرسة منها 950 من التعليم العام و191 من التعليم الخاص بالإضافة إلى أن مجموع عدد المتعلمين لهذا العام في التعليم العام والخاص بلغ 271ر520 ألف طالب وطالبة بينما بلغ عدد الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس حوالي 969ر131 ألف.

وكشف الخالدي عن افتتاح عشر مدارس جديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية السكنية موزعة بواقع سبع مدارس جديدة في مدينة (المطلاع) ومدرسة في منطقة (اشبيلية) التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية ومدرستين تابعتين للتربية الخاصة لضعاف السمع وزراعة القوقعة.

وأضاف أن الاستعدادات للعام الدراسي شملت تأثيث المدارس إذ تم توزيع 000ر15 قطعة أثاث طلابي وإداري للمدارس وتوزيع 900 جهاز لمختبرات الحاسوب وتجهيز المختبرات العلمية وتجهيز البنية التحتية التقنية للمدارس وصالات الرياضة البدنية بالإضافة إلى 100 شاشة تفاعلية وتجهيز 1400 حافلة لخدمة الطلبة.

وأشار إلى اعتماد التقويم التربوي الشامل للأعوام الدراسية الخمس المقبلة والذي يهدف إلى الحد من ظاهرة الغياب الجماعي وتحقيق العائد التعليمي الكامل من كل يوم دراسي بالإضافة إلى منح الاسبوع الأخير من شهر رمضان إجازة للطلبة والهيئة التعليمية والإدارية دون تأثر بعدد الأيام الدراسية.

من جانبه أكد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في الوزارة المهندس حمد الحمد خلال العرض المرئي تسكين الهيئة التعليمية للهيئات التعليمية والإدارية في المدارس الجديدة بعدد 800 معلم و183 إداريا بالإضافة إلى نقل 1380 معلما ومعلمة وندب 687 مدير مدرسة ومساعد مدير مبينا أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لفتح العيادات الصحية في المدارس الجديدة.

وأوضح الحمد أنه تم إدراج الذكاء الاصطناعي في مادة الحاسوب للصف العاشر والحادي عشر لتقوية مهارات التفكير والابتكار بالإضافة إلى إطلاق الوزارة لخدمة (مع حمد chat) المزودة بخدمات الذكاء الاصطناعي في خدمة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور مشيرا إلى رعاية المواهب من طلبة الكويت من خلال المشاركة في معسكرات خليجية متخصصة بالذكاء الاصطناعي.

بدورها أكدت مدير عام الإدارة العامة للخدمات المساندة بالتكليف مريم العنزي اهتمام وزارة التربية بصحة الطلبة إذ تعاقدت مع شركة مطاحن الدقيق الكويتية لاستلام مقاصف المدارس بالإضافة إلى تعيين (منسق تربوي) ليكون مساعدا للمدرس الأساسي في الفصل في جميع المدارس.

وبينت العنزي أنه تم تحديث 88 كتابا لجميع المراحل وإدخال لغة البرمجة إلى منهج الحاسوب للمرحلة المتوسطة بالإضافة إلى ادراج ملحق لمناهج المرحلة المتوسطة للصفوف من السادس حتى التاسع بعنوان (وقفات مع كويت الطيب) لتعزيز السلوكيات والعادات والتقاليد. وذكرت أنه تم إدخال منهج (وطني) للصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث لافتة إلى المحافظة على تخفيف الحقيبة المدرسية من خلال تجزئة الكتب إلى أربعة أجزاء.