الشؤون الاجتماعية: تعميم للتعاونيات بعدم تعيين المتقاعد المكلف برعاية معاق

وزارة الشؤون الاجتماعية

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية تعميما إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يقضي بعدم جواز تعيين أي متقاعد مكلف برعاية معاق داخل الجمعيات التعاونية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان توفير الرعاية الكاملة لهم.

وأوضحت أن التعميم يستند إلى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما المادة (41) التي تكفل حق المكلف برعاية المعاق في التفرغ التام لهذه المهمة بما يحقق المصلحة الفضلى للمعاق ويضمن حصوله على الرعاية اللازمة دون انشغال ولي أمره أو القائم على رعايته بأي التزامات وظيفية أخرى.

وشددت على ضرورة التزام الجمعيات التعاونية بمراجعة عقود التوظيف القائمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود موظف متقاعد مكلف برعاية معاق مؤكدة أن هذا التوجه يأتي حفاظا على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان جودة الرعاية المقدمة لهم.

ودعت الوزارة اتحاد الجمعيات التعاونية إلى التعميم على جميع الجمعيات بهذا الشأن والتأكد من التقيد التام به لافتة في الوقت نفسه إلى حرصها على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات في سبيل دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية شؤونهم.