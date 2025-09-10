وزير الدفاع يقلد رئيس الأركان العامة للجيش رتبته الجديدة

وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي الصباح يقلد اللواء الركن خالد الشريعان رتبته الجديدة وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش

قلد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح اليوم الأربعاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان رتبة فريق وذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر من حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأعرب الشيخ عبدالله العلي في بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع عن خالص تهانيه للفريق الشريعان بهذه الثقة السامية مؤكدا أنها تجسيد لما يتمتع به من كفاءة واقتدار وخبرة متراكمة عبر مسيرته العسكرية متمنيا له دوام التوفيق والسداد في خدمة الوطن بما يعزز أمنه واستقراره ويحفظ مكتسباته.

وحضر مراسم الترقية والتعيين وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط القادة.

يذكر أن الفريق الركن خالد الشريعان من مواليد عام 1968 وتخرج من الكلية العسكرية الملكية الاردنية عام 1990 حيث شارك خلال مسيرته في عدد من العمليات العسكرية البارزة من بينها حرب تحرير دولة الكويت عام 1991 وعمليات حرب تحرير العراق عام 2003 وعملية عاصفة الحزم في المملكة العربية السعودية عام 2015.

كما شغل الفريق الشريعان خلال مسيرته العسكرية عدة مناصب أبرزها آمر سلاح الدفاع الجوي الكويتي ونال العديد من الأوسمة والأنواط تقديرا لجهوده في أداء واجبه.