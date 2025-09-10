وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفراء السعودية والبحرين وقطر

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح يستقبلان سفراء السعودية والبحرين وقطر

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح بقصر بيان صباح اليوم صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين وسعادة سفير مملكة البحرين صلاح علي المالكي وسعادة سفير دولة قطر علي بن عبدالله آل محمود لدى دولة الكويت لتقديم التهاني بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح يستقبلان أعضاء النادي الكويتي الرياضي للصم

كما استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح في مكتبه بقصر بيان ظهر اليوم عددا من أعضاء النادي الكويتي الرياضي للصم.