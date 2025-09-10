نزاهة: إحالة “إشرافيين” للنيابة لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) “إشرافيين” للنيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح.

وأكدت (نزاهة) في بيان لها اليوم الاربعاء عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.

وأهابت بجميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام الكامل بالدقة والشفافية عند تعبئة الإقرارات وتقديمها في المواعيد المقررة قانونا باعتبار ذلك واجبا قانونيا وأخلاقيا يسهم في حماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة (نزاهة) للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد مؤكدة إلتزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.