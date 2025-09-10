بنك بوبيان يعلن الفائزين بجائزة بوبيان للبحث العلمي في التمويل والاقتصاد الإسلامي

الشيخ الدكتور عبدالعزيز القصار والشيخ فواز الكليب خلال تكريم د. خالد العتيبي

أعلن بنك بوبيان عن ختام فعاليات جائزة بوبيان للبحث العلمي في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي 2025 والإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بعد مناقشة علمية موسعة للأبحاث المقدمة من نخبة من الباحثين والأكاديميين، والتي تناولت أبرز القضايا المعاصرة في قطاع الصيرفة الإسلامية.

وشهد حفل التكريم حضور رئيس هيئة الرقابة الشرعية في بنك بوبيان، الشيخ الدكتور عبدالعزيز القصار، إلى جانب نائب المدير العام لمجموعة التدقيق الشرعي، الشيخ فواز الكليب، وعدد من قيادات الهيئة والبنك.

وجاء الإعلان عن نتائج المسابقة بفوز ثلاثة أبحاث مميزة، وهم:

المركز الأول: د. خالد العتيبي – بحث بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي في تقليل المخاطر الشرعية في معاملات المصارف الإسلامية”، بجائزة قدرها 2000 د.ك

فيما جاء بالمركز الثاني: د. عواطف العبدالهادي – “الذكاء الاصطناعي والرقابة الشرعية في بيئة التقنية المالية: منطلقات تأصيلية لصياغة الأحكام الشرعية للمعاملات المصرفية”، بجائزة 1500 د.ك

وحل بالمركز الثالث: أمين جابر محمد سيلان – “التكييف الفقهي لمستجدات التمويل الرقمي – المذهب الحنبلي نموذجاً”، بجائزة 1000 د.ك

وتعليقاً على ذلك، قال الكليب، أن هذه الجائزة شكلت منذ انطلاقتها نموذجاً مبتكراً في تشجيع البحث العلمي وتقديم رؤى جديدة تعزز مستقبل الصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى أن الأبحاث الفائزة هذا العام جسّدت بجدارة التوجه نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تطوير الاقتصاد الإسلامي ومواكبة التحديات والمتغيرات المتسارعة.

وأضاف “إن المسابقة لم تكن مجرد تنافس أكاديمي، بل منصة معرفية متخصصة عززت قيمة البحث العلمي وفتحت آفاقاً واسعة أمام الباحثين لتقديم حلول عملية تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، تسهم في إثراء المكتبة الاقتصادية الإسلامية ودعم الصناعة المالية الإسلامية برؤى مبتكرة.”

لقطة جماعية لأعضاء الهيئة الشرعية في البنك مع الفائزين

دعم استراتيجي للبحث والابتكار

وأوضح الكليب أن هذه المسابقة تؤكد مكانة بنك بوبيان كأحد أبرز المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة، وقدرته على الجمع بين الأسس الشرعية والابتكار التكنولوجي، لافتاً إلى أن دعم مثل هذه المبادرات يعكس التزام البنك تجاه البحث العلمي، وحرصه على بناء جسور معرفية بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع المصرفي.

وأشار إلى أن التركيز على موضوعات تتناول الذكاء الاصطناعي هذا العام يتماشى مع استراتيجية بوبيان الرقمية وريادته في تبني أحدث التقنيات لتعزيز تجربته المصرفية، وهو ما يعكس الرؤية المستقبلية للبنك في توظيف البحث العلمي لخدمة الابتكار وتحويل الأفكار الأكاديمية إلى حلول عملية تساهم في تحسين كفاءة العمل المصرفي والرقابة الشرعية.

وأكد أن بنك بوبيان يولي اهتماماً كبيراً بالكفاءات الأكاديمية والباحثين الشباب، ويؤمن بدورهم المحوري في صياغة مستقبل الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن الجائزة ساهمت في تشجيع المواهب الوطنية والمقيمة على الانخراط في البحث العلمي المتخصص، وهو ما يعزز من مكانة الكويت كحاضنة فكرية رائدة في مجال الاقتصاد الإسلامي.

وتقدم الكليب بالتهنئة إلى الفائزين في المسابقة متمنياً لهم مزيداً من التقدم مؤكداً أن بنك بوبيان لن يدخر جهداً لتقديم الدعم وتشجيع الباحثين بما يسهم في تعزيز ودعم البحث العلمي وتطوير أدواته والمساهمة في تمكين ونشر العلم والمعرفة.

واختتم تصريحه بالقول “نؤمن أن الاستثمار في البحث العلمي هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الإسلامي، ونجاح هذه الجائزة يشجعنا على المضي قدماً في دعم المبادرات التي تُسهم في إعداد جيل من الباحثين القادرين على مواجهة تحديات العصر وصياغة حلول مبتكرة تحقق النمو المستدام. ونحن على يقين أن هذه المبادرة ستتوسع في دوراتها القادمة لتصبح محطة سنوية بارزة على خارطة البحث العلمي في الكويت والمنطقة.