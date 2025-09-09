الرئيس التركي يدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة اليوم الثلاثاء الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر مؤكدا أنه ” انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة دولة قطر”.

وقال أردوغان في تغريدة له على منصة (اكس) للتواصل الاجتماعي ان هجوم الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع اليوم على وفد حركة حماس التفاوضي في قطر كشف مجددا وبكل وضوح أن حكومة نتنياهو التي فقدت صوابها تسعى إلى زيادة حدة الصراع وزعزعة الاستقرار”.

وأكد أن تركيا تقف بكل إمكاناتها “إلى جانب أشقائها الفلسطينيين ودولة قطر الحليفة والشريكة الاستراتيجية والصديقة”.

كما اكد استمرار بلاده في المحافظة على موقفها الحكيم والحازم في مواجهة العربدة الإسرائيلية التي تهدف إلى جر نفسها والمنطقة بأسرها إلى الهاوية.