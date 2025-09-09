سوريا تعرب عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة

وزارة الخارجية والمغتربين السورية

أعربت الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، وأدى لترويع المدنيين الآمنين وتهديد أمن وسلامة السكان.

وقالت سوريا هذا الاعتداء انتهاكا سافرًا للقانون الدولي ولسيادة دولة قطر الشقيقة وتصعيدا خطيرًا من شأنه أن يُقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعكس استخفاف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر بالقوانين والأعراف الدولية.

وأكدت الجمهورية العربية السورية تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا، فإنها تشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وصارما تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية التي تهدد السلم الإقليمي والدولي.