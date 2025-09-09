إسبانيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطر

وزارة الخارجية الإسبانية

أدانت إسبانيا بشدة اليوم الثلاثاء الهجوم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي القطرية مؤكدة انه يمثل انتهاكا لسيادة دولة قطر وخرقا صارخا للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان ان الحكومة الاسبانية تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية (الدوحة) داعية إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

ودعا البيان إلى الوقف الفوري للعنف والعودة إلى المفاوضات الدبلوماسية.

وجدد التزام إسبانيا بالاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مؤكدا انها ستواصل العمل مع شركائها من أجل الاستقرار الإقليمي.