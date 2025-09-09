أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي أدان خلاله ترامب الاعتداء على الدوحة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلاله أمير قطر إدانته وشجبه بأشد العبارات للهجوم الإجرامي المتهور الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وذكر بيان للديوان الاميري القطري أن الرئيس الأمريكي أكد خلال الاتصال تضامنه مع دولة قطر وإدانته الشديدة للاعتداء على سيادتها مشيرا إلى أن الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة.

وثمن الرئيس الأمريكي الجهود الحثيثة التي يبذلها أمير قطر ودولة قطر في الوساطة مؤكدا أن دورهما فاعل أساسي في إحلال السلام في المنطقة.

كما شدد على أن دولة قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة الأمريكية داعيا أمير قطر إلى مواصلة جهود قطر في الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

من جانبه أكد أمير قطر أن دولة قطر تدين وتشجب بأشد العبارات هذا الهجوم الإجرامي المتهور باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي محملا تداعياته للكيان الإسرائيلي الذي يتبنى سياسات عدوانية تهدد أمن واستقرار المنطقة وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية مستدامة.

وطالب أمير قطر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه التصرفات المارقة ومحاسبة المتورطين في ارتكابها معربا عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية هذا التوجه العادل.

وأكد أمير قطر في هذا السياق أن دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والمحافظة على سيادتها وستواصل نهجها البناء في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ونصرة القضايا الإنسانية العادلة بما يوطد دعائم الأمن والسلم الدوليين.

وأدانت دولة قطر اليوم الثلاثاء بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.