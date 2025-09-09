وزير الخارجية الكويتي يدين الاعتداء الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر

وزير الخارجية عبدالله اليحيا

أعرب وزير الخارجية عبدالله اليحيا عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة في وقت سابق اليوم الثلاثاء واستهدف وحدات سكنية ومنشآت مدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وقال اليحيا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا العدوان يعد تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى وقف دائرة العنف وحماية المدنيين مؤكدا أن “استهداف دولة قطر الشقيقة يعد اعتداء مباشرا على الأمن الخليجي المشترك ووحدة المصير بين دول مجلس التعاون”.

وأشار إلى أن “مواقف الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي تعكس وحدة الصف الخليجي في رفض هذه الاعتداءات ودعم دولة قطر والوقوف إلى جانبها بمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية” مؤكدا أن “هذه المواقف المشتركة تجسد عمق التضامن الخليجي والتزام دول مجلس التعاون بحماية أمنها واستقرارها”.

وجدد وزير الخارجية “وقوف دولة الكويت التام وتضامنها الكامل مع دولة قطر بمواجهة هذا الاعتداء ودعمها لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها” مشددا على أن “أمن دولة قطر جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت والخليج العربي”.

ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإخلاقية إزاء الاعتداءات المتكررة والعمل الفوري على وقفها ومحاسبة مرتكبيها وضمان احترام قواعد القانون الدولي وصون أمن المنطقة واستقرارها.