سمو رئيس مجلس الوزراء يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

أجرى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة عبر فيه سموه عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء وقوف دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا ودعمها الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها واستعداد دولة الكويت لتسخير كافة إمكانياتها وطاقاتها لدعم دولة قطر الشقيقة سائلا الله عز وجل أن يحفظ دولة قطر وشعبها الشقيق من كل مكروه.