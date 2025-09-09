سمو أمير البلاد يجري اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر سموه خلاله عن استنكار دولة الكويت الشديد للعدوان الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة مؤكدا سموه حفظه الله على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ودعمها الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها واستعداد دولة الكويت لتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة قطر الشقيقة معربا سموه رعاه الله عن أن أمن واستقرار البلد الشقيق يعد جزءا لا يتجزء من أمن واستقرار دولة الكويت راجيا سموه من الباري عز وجل أن يحفظ دولة قطر الشقيقة وشعبها من كل سوء ومكروه.