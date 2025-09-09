دول مجلس التعاون تدين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الهجوم السافر على قطر

مندوب دولة الكويت الدائم لدى جنيف والمنظمات الأخرى السفير ناصر الهين

دانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بأشد العبارات الهجوم السافر الذي تعرضت له قطر مؤكدة أن الاعتداء يعكس النهج الإجرامي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي على جميع الأصعدة والذي يأتي استكمالا لما يتعرض له سكان قطاع غزة.

وشدد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي على أن سياسات الاحتلال القائمة على الحصار والتطهير العرقي والعقاب الجماعي إضافة إلى استهداف المدنيين والصحفيين والمنشآت المدنية تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وجدد مطالبة دول مجلس التعاون المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والاضطلاع بدوره المنوط به عبر اتخاذ إجراءات حازمة فورية وجدية لإيقاف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.