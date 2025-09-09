البحرين تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر وتعتبره انتهاكا لسيادتها

صورة أرشيفية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الثلاثاء عن إدانة مملكة البحرين الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة معتبرة إياه انتهاكا للسيادة الوطنية القطرية ولمبادئ القانون الدولي.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها داعية إلى التهدئة ووقف التصعيد حفاظا على السلم والأمن الإقليميين.

وأعلنت دولة قطر في وقت سابق اليوم عن تعرضها لهجوم إسرائيلي “جبان” استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة (حماس) الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة.