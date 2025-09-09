×
الرئيس الفلسطيني يدين الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة.

وقال عباس في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن “الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وأكد أهمية الوقف الفوري لهذا التصعيد محذرا من أن الاستمرار فيه ستكون له تداعيات ليس على المنطقة وحدها بل على العالم أجمع.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن الحل هو بالسلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

وأعلنت دولة قطر في وقت سابق اليوم عن تعرضها لهجوم إسرائيلي “جبان” استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة (حماس) الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة.

