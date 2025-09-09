كوريا تاون تواصل توسعها في الخليج وتستهدف 50 فرعاً بحلول عام 2027

أعلنت كوريا تاون، الوجهة الرائدة للجمال الكوري في الكويت والخليج العربي، عن خططها التوسعية الطموحة لافتتاح 50 فرعاً جديداً في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول نهاية عام 2027.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انضمام كوريا تاون رسمياً لمجموعة بوتيكات للعطور ومستحضرات التجميل، الاسم الأبرز في عالم التجارة الإلكترونية والبيع الرقمي. ومن خلال نموذج “Powered by Boutiqaat”، ستتمكن كوريا تاون من تسريع وتيرة نموها بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة لبوتيكات، بالإضافة إلى شبكتها اللوجستية وخبرتها في التوسع الرقمي.

كما يتماشى هذا التوسع مع إطلاق فرع كوريا تاون الجديد بحلته المبتكرة في مجمع الـ جيت مول، الذي يقدم للعملاء تجربة تسوق متجددة تجمع بين الابتكار والأصالة في عالم الجمال الكوري.

ومع محفظة تضم أكثر من 250 علامة تجارية كورية، تواصل كوريا تاون ترسيخ موقعها كوجهة أولى لعشاق منتجات الجمال الكوري في المنطقة، وتشمل تشكيلتها الواسعة منتجات العناية بالبشرة، والعناية بالشعر، ومستحضرات التجميل، والإكسسوارات، وأحدث صيحات أسلوب الحياة الكوري، بما يضمن للعملاء في مختلف أنحاء الخليج وصولاً مباشراً إلى أحدث الابتكارات من كوريا.

ويعكس هذا التوسع رؤية كوريا تاون بعيدة المدى في أن تصبح ركيزة أساسية في مجال تجارة التجزئة لمستحضرات التجميل في الخليج، مع وضع معايير جديدة للنمو والابتكار وتجربة العملاء.