×
×

وزيرة الشؤون: حماية المال العام مبدأ لا يقبل التنازل عنه

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة
الكويت مميز
نُشر :
س
س

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء أن حماية المال العام تعد مبدأ أساسيا لا يقبل التنازل عنه مشددة على أن أي مخالف لن يفلت من المحاسبة سواء كان على رأس عمله أو متقاعدا وأن دائرة الملاحقة ستشمل كل من ارتكب المخالفة أو سهل وقوعها.

وقالت الوزير الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها أصدرت تعميما إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بضرورة الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية في تنفيذ العقود المبرمة مع الشركات والجهات المتعاملة.

وأكدت أن جميع العاملين والمشرفين في هذه الجهات مطالبون بمتابعة تنفيذ البنود التعاقدية والتدقيق عليها بدقة ومسؤولية بما يضمن صون المستحقات الحكومية وعدم الإخلال بها.

وأوضحت الوزير الحويلة أن الشركات المتعاقدة ملزمة بالوفاء الكامل بالتزاماتها التعاقدية وإلا ستواجه الغرامات المقررة في بنود المناقصات والممارسات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين أو المتقاعسين عن التنفيذ دون أي تهاون.

ولفتت إلى أن الالتزام الصارم ببنود العقود يمثل حجر الزاوية في نجاح العلاقة التعاقدية مع الشركات المتعاملة مع وزارة الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بما يعزز الشفافية ويحمي المال العام.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية


Web Design & SEO by WebVue