دولة الكويت تدين وتستنكر العدوان الغاشم على دولة قطر من قبل القوات الاسرائيلية الجائرة

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن ادانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعدوان الغاشم الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة من قبل القوات الاسرائيلية الجائرة.

وشددت (الخارجية) في بيان على أن هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديدا خطرا لأمن المنطقة واستقرارها وتقويضا مباشرا للأمن والسلم الدوليين.

وجددت موقف دولة الكويت الداعي لضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته بصون الأمن والسلم الدوليين واتخاذ خطوات جادة وفعالة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الممنهج على دول المنطقة.

وأعربت عن دعم دولة الكويت التام لما تتخذه دولة قطر الشقيقة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وصون سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.